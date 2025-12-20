Que en paz descansen: Carmen y Miguel.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Miguel Ángel Gómez.. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Rocha 104. Sepelio a las 16.00
- Carmen Luján Zottarelli. Falleció a los 95 años. Casa de duelo: Pellegrini 655. Sepelio a las 15.30. .
Necrológicas recientes: QEPD
