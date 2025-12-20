sábado, 20 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descansen:  Carmen y Miguel.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Miguel Ángel Gómez.. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Rocha 104. Sepelio a las 16.00

  - Carmen Luján Zottarelli. Falleció a los 95 años. Casa de duelo: Pellegrini 655. Sepelio a las 15.30. .


