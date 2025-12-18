jueves, 18 de diciembre de 2025

Retuvieron la moto a un menor y otras infracciones en Chacabuco

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo del jueves.



En Quintana entre Almafuerte e Ituzaingó se retuvieron cuatro licencias de conducir dos por falta de seguro obligatorio una por circular a contramano y otra por falta de casco.

Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria sin luces y falta de chapa patente, sin casco, conducida por un menor de 15 años de edad


