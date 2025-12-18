Retuvieron la moto a un menor y otras infracciones en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo del jueves.
Volver a Chacabuquero.
En Quintana entre Almafuerte e Ituzaingó se retuvieron cuatro licencias de conducir dos por falta de seguro obligatorio una por circular a contramano y otra por falta de casco.
Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria sin luces y falta de chapa patente, sin casco, conducida por un menor de 15 años de edad
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Ganó 7 millones de pesos en Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Arranca la temporada de pileta en el CEF de Chacabuco y estos son los precios
- Arranca la temporada de pileta en el CEF de Chacabuco y estos son los precios
- Presos extorsionaban a personas desde la cárcel de Junín
- Chocó, se fue y lo agarraron en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Presos extorsionaban a personas desde la cárcel de Junín
- "Que lo devuelva", fue el pedido de una vecina de Chacabuco
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
- Se confirmó la fecha en la que cobran los empleados municipales de Chacabuco
- "Mí mujer era mí vida" dijo el viudo de una chacabuquense
- Agentes y policías retuvieron motos en Chacabuco
¡
No hay comentarios:
Publicar un comentario