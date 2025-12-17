Chocó, se fue y lo agarraron en Chacabuco

Tránsito. Un herido.
La Subsecretaría de Tránsito informó que fue retenida la motocicleta que había chocado con un automóvil en Urquiza y Alvear dándose a la fuga.
En recorrido de móviles y motos de Tránsito en busca del mismo se logró identificarlo.
El conductor circulaba sin la documentación reglamentaria y con olor etílico.
El conductor del coche sentía un dolor en su hombro y fue derivado al Hospital municipal en ambulancia.
Retenidas. Por otro lado, en el operativo diario de prevención en conjunto con la Policía comunal sobre Urquiza y Córdoba, y Maipú y Catamarca Tránsito retuvo ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco y seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco
