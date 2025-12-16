Tremendo incendio en un departamento de Chacabuco

Esta tarde.
Un departamento fue afectado por un incendio esta tarde.
Tres dotaciones de bomberos combatieron las llamas.
El departamento está ubicado en una planta alta. En en el mismo reside una familia de apellido Pierce. Alquilan. Los dueños viven en una casa lindera.
Bajo el departamento funciona un bazar.
Al menos una mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia tras aspirar huno.
Al parecer el fuego comenzó con un cortocircuito.
Ocurrió en Entre Ríos y Balcarce.
Otro. Al mismo tiempo se registró un incendio de rastrojos en inmediaciones de Cucha Cucha.
