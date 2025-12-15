lunes, 15 de diciembre de 2025

Agradecimiento al Hospital de Chacabuco

Nota pedida.

La familia de Mabella Di Bello Lusardi agradece al SAME, al Hospital, al Servicio de Guardia, al neurólogo Rago, al personal de Enfermería y limpieza del nosocomio local.



El día sábado ante una emergencia todos actuaron con profesionalismo y responsabilidad efectuando un estudio como es una tomografía computada y haciendo presencia el domingo el neurólogo.

De más está agradecer el esmero y dedicación que le dieron a mi madre internada.

Gracias a todos. Ella ya está en su domicilio.


Dario y Griselda dan las gracias por todo lo llevado a cabo


