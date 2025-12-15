Agradecimiento al Hospital de Chacabuco

Nota pedida.
La familia de Mabella Di Bello Lusardi agradece al SAME, al Hospital, al Servicio de Guardia, al neurólogo Rago, al personal de Enfermería y limpieza del nosocomio local.
Volver a Chacabuquero.
El día sábado ante una emergencia todos actuaron con profesionalismo y responsabilidad efectuando un estudio como es una tomografía computada y haciendo presencia el domingo el neurólogo.
De más está agradecer el esmero y dedicación que le dieron a mi madre internada.
Gracias a todos. Ella ya está en su domicilio.
Dario y Griselda dan las gracias por todo lo llevado a cabo
