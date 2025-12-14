domingo, 14 de diciembre de 2025

Todo termina con una alerta por tormentas fuertes en la zona de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

La zona de Chacabuco volvió a ser alcanzada por una alerta meteorológica por tormentas fuertes. 



Es de nivel amarillo se extiende desde las 18.00 hasta las 24.00 de este domingo.

Los distritos comprendidos son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Hay que decir que para el lunes ya no hay pronosticado lluvias, por el momento. 



