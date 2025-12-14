Todo termina con una alerta por tormentas fuertes en la zona de Chacabuco

Para tener en cuenta.
La zona de Chacabuco volvió a ser alcanzada por una alerta meteorológica por tormentas fuertes.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo se extiende desde las 18.00 hasta las 24.00 de este domingo.
Los distritos comprendidos son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
Hay que decir que para el lunes ya no hay pronosticado lluvias, por el momento.
