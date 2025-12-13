Incidentes en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada de registraron algunos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Hubo una pelea en Inmediaciones de Vieytes y Corrientes. Los involucrados se retiraron del lugar antes de la llegada de la policía. Fue en el horario de salida de los locales nocturnos.
Por otro lado, una vecina acusó ante la Policía a un sujeto desconocido que circulaba en moto de intentar romper una cámara de seguridad en su casa. Ocurrió en inmediaciones de Spinetti y Conesa.
Poe último, esta madrugada regresaron desde temprano los motociclistas ruidosos. Estuvieron circulando por distintos barrios de la ciudad, la ruta y la Variante Chacabuco de la Autopista generando quejas de los vecinos.
Ocurrió en Inmediaciones de Tulio Spinetti y Conesa.
En la calle Zapiola, en la zona de la sociedad de fomento Santa Emilia, un vecino informó a través de las redes sociales que desapareció uno de los tanques de metal que habían sido colocados para señalizar un sector de la calle donde había sido reparado un caño de agua averiado.
