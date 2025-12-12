Que en paz descanse: Anabella.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Clara Anabella Martirena viuda e Garayalde. Falleció el 12/12/25 a los 88 años. Casa de duelo: Olavarría 185. Funeral hasta las 22.00. Será cremada
Necrológicas recientes: QEPD
