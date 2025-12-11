Se conoció el monto de la Tasa por Salud de Chacabuco

A pagar para sostener el sistema de salud municipal
En las últimas horas se conoció cuál será el monto que el Municipio de Chacabuco cobrará a los frentistas en concepto por la nueva Tasa por Salud.
Se trata de un importe que el Gobierno local buscará percibir para financiar el funcionamiento del sistema de salud municipal.
El proyecto debe ser tratado por el Concejo Deliberante pero la aprobación estaría garantizada porque el oficialismo tiene mayoría gracias al último resultado electoral.
Según consta en el proyecto de ordenanza impositiva 2026 el valor de la tasa será de 10.000 pesos por cada partida inmobiliaria alcanzada por las Tasas por Servicios Generales y por Mantenimiento de la Red Vial.
Por otro lado, el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal crea nuevas multas para el área del desarrollo inmobiliario:
- por demolición no declarada
- por exceso en el indicador urbanístico FOS
- por exceso en el indicador urbanístico FOT
- por exceso en la densidad.
Los indicadores urbanísticos FOS y FOT (Factor de Ocupación del Suelo y Factor de Ocupación Total) son coeficientes fundamentales establecidos en los Códigos de Edificación o de Planeamiento Urbano de cada municipio en Argentina. Su propósito principal es regular la intensidad de ocupación y el volumen de la edificación permitida en una parcela o terreno determinado.
Estos factores varían según la zona de la ciudad donde se ubique el terreno, buscando ordenar el crecimiento urbano, garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad (como iluminación, ventilación) y controlar la densidad poblacional y edilicia en cada sector. Es crucial conocer estos indicadores antes de iniciar cualquier proyecto de obra nueva o ampliación.
El Factor de Ocupación del Suelo (FOS) limita la ocupación de la parcela en el plano horizontal (la sombra que proyecta la edificación en la planta baja). Se expresa como un porcentaje o un coeficiente que, al multiplicarse por la superficie total del terreno, determina la superficie máxima que puede ocupar la edificación en la planta baja o en su proyección horizontal .
Por su parte, el Factor de Ocupación Total (FOT) es el coeficiente que, al multiplicarse por la superficie total del terreno, establece la superficie cubierta máxima total que se puede construir en todas las plantas de la edificación.
1 comentario:
BUENO, ABRA QUE ABSTENERSE DE PAGAR LAS TASAS MUNICIPALES MIENTRAS DURE LA GESTION DE ESTE IMPRESENTABLES
