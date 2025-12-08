Chacabuquense le puso música a una entrega de premios

Banda de sonido.
Un músico de Chacabuco fue convocado para hacer el soundtrack a una entrega de premios.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Eneas Luján.
Fue contratado para hacer la música de los Últimate Fitness Awards que se entregaron este lunes.
La transmisión en vivo se pudo ver en: https://kick.com
