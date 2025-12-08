lunes, 8 de diciembre de 2025

Chacabuquense le puso música a una entrega de premios

 


Banda de sonido.

Un músico de Chacabuco fue convocado para hacer el soundtrack a una entrega de premios.



Se trata de Eneas Luján. 

Fue contratado para hacer la música de los Últimate Fitness Awards que se entregaron este lunes.

La transmisión en vivo se pudo ver en: https://kick.com


