Más datos del incendio en una vivienda de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un incendio una vivienda en Chacabuco.
Dos dotaciones de bomberos voluntarios concurrieron al lugar.
Volver a Chacabuquero.
Antes del arribo de los móviles un vecino estuvo sobre el techo tratando de evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas.
Al parecer, todo comenzó con el incendio de un colchón en un dormitorio. En el lugar solamente había niños. Una vecina comentó que los pequeños habrían estado manipulando un encendedor.
Una mujer requirió atención médica, dado que sufrió una crisis nerviosa. Al parecer, es familiar de los menores. La adulta y los chicos fueron trasladados al hospital en ambulancia para un control.
Ocurrió en Avellaneda y Pasaje Cabrera, a metros de la cancha de River de Chacabuco.
La estructura sufrió graves daños y se quedaron las pertenencias de los moradores.
Además de la casa, hay un kiosco, de Lucas Centurión.
La propiedad linda con varias viviendas. Algunas de ellas tienen encima cubiertas de auto y palets de madera para asegurar las chapas a modo de carga. Esto potenció la propagación del fuego.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco
- Demorado en la madrugada de Chacabuco
- Salida de Bomberos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Persecución y corridas por la ruta y calles de Chacabuco
- Intrusos en una escuela de Chacabuco
- Lesionado fue asistido en un barrio de Chacabuco con custodia
No hay comentarios:
Publicar un comentario