lunes, 8 de diciembre de 2025

Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco

 


Premio.

Los dos legisladores provinciales de Chacabuco recibieron este mediodía reconocimientos de parte del organismo que integran dado que finalizaron sus mandatos. 



Volver a Chacabuquero.

Se trata de Marcelo Daletto y Agustín Máspoli.




Daletto, quien continuará como integrante del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, recibió el reconocimiento de manos de la vicegobernadora Verónica Magario.

Coincidió en el lugar Julio Alak, intendente de La Plata y gran amigo de Daletto.

Máspoli no estuvo presente pero el resto de la cámara le brindó un aplauso.


