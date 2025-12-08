Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco

Premio.
Los dos legisladores provinciales de Chacabuco recibieron este mediodía reconocimientos de parte del organismo que integran dado que finalizaron sus mandatos.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Marcelo Daletto y Agustín Máspoli.
Daletto, quien continuará como integrante del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, recibió el reconocimiento de manos de la vicegobernadora Verónica Magario.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Coincidió en el lugar Julio Alak, intendente de La Plata y gran amigo de Daletto.
Máspoli no estuvo presente pero el resto de la cámara le brindó un aplauso.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Demorado en la madrugada de Chacabuco
- Salida de Bomberos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Persecución y corridas por la ruta y calles de Chacabuco
- Intrusos en una escuela de Chacabuco
- Lesionado fue asistido en un barrio de Chacabuco con custodia
No hay comentarios:
Publicar un comentario