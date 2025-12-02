Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco

Y la cifra.
Con el paso de las horas se han ido conociendo más detalles del caso del robo millonario en un campo de Chacabuco del cual fue acusado el casero
Volver a Chacabuquero.
El primero y que era muy pedido por los lectores de Chacabuquero. El acusado se llamaría Ariel Ireneo López, de 38 años, oriundo de Corrientes.
El denunciante es de apellido Minchilli.
Y lo más llamativo es como fue variando las sumas de dinero que fueron recuperadas. En principio eran 160 mil dólares y 15 millones de pesos. Ahora se habla de 149 mil dólares y 13.650.000 pesos.
La causa fue caratulada como “Robo agravado en despoblado”, con intervención de la Fiscalía Nº 11 de Chacabuco, a cargo del Dr. Pablo Vespasiano.
