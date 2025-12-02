martes, 2 de diciembre de 2025

Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco

 


Y la cifra.

Con el paso de las horas se han ido conociendo más detalles del caso del robo millonario en un campo de Chacabuco del cual fue acusado el casero 



Volver a Chacabuquero.

Simone muebles Chacabuco
Simone Muebles

El primero y que era muy pedido por los lectores de Chacabuquero. El acusado se llamaría Ariel Ireneo López, de 38 años, oriundo de Corrientes.

El denunciante es de apellido Minchilli.

Y lo más llamativo es como fue variando las sumas de dinero que fueron recuperadas. En principio eran 160 mil dólares y 15 millones de pesos. Ahora se habla de 149 mil dólares y 13.650.000 pesos.

La causa fue caratulada como “Robo agravado en despoblado”, con intervención de la Fiscalía Nº 11 de Chacabuco, a cargo del Dr. Pablo Vespasiano.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco

- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Cambio en la planta de Ósmosis

- Se descansa .menos

- Fiesta del Arte y el Camp

Todavía se habla de esto:

- Diciembre comenzó con más motos retenidas en Chacabuco

- Joven trasladado al Hospital desde un barrio de Chacabuco

Policiales de Chacabuco:

- Vecino agredido

- Vecina accidentada 

- Detuvieron a una persona por un millonario robo en Chacabuco

- Vecino de Chacabuco necesita 3 millones de pesos para una operación

- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más

- Se retuvieron muchas motos en noviembre en Chacabuco

- Sirena de bomberos de Chacabuco

- Baile del Egresado de Chacabuco: detalles de la edición 2025

- Los descuentos y reintegros de Cuenta DNI para diciembre

- Registro de lluvia de Chacabuco y las localidades

- Susto en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas I

- Organizan una marcha por la muerte de un vecino en el Hospital de Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)