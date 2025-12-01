Se retuvieron muchas motos en noviembre en Chacabuco

Datos mensuales del área de Tránsito.
La Subsecretaría de Tránsito a cargo de Gerardo Alejandro dio a conocer el resumen de estadística del 01/11/2025 hasta el 30/11/2025.
Resumen:
Actas de infracciones 472
Licencias de conducir retenidas 226,
Motocicletas retenidas 111
Automóviles retenidos 16
Equinos secuestrados 4
