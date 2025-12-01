lunes, 1 de diciembre de 2025

Se retuvieron muchas motos en noviembre en Chacabuco

 


Datos mensuales del área de Tránsito.

La Subsecretaría de Tránsito a cargo de Gerardo Alejandro dio a conocer el resumen de estadística del 01/11/2025 hasta el 30/11/2025.



Resumen:

Actas de infracciones 472

Licencias de conducir retenidas 226,

Motocicletas retenidas 111

Automóviles retenidos 16

Equinos secuestrados 4



