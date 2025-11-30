domingo, 30 de noviembre de 2025

Video: Le robaron la moto en Junín pero cree que el ladrón es de Chacabuco

 

Un vecino de Junín le contó a CHacabuquero que le robaron una moto Motomel S2 150 negra en su ciudad pero le contaron que el ladrón puede ser de Chacabuco.



"El viernes al rededor de las 21:30 me robaron la moto en Junín y me dieron el dato que fue alguien de Chacabuco", comentó. 

"Me dieron nombre y apellido pero hasta que no se confirme no lo voy a decir", agregó.

"Dejo mi perfil de Instagram para ver si alguien tiene alguna información del paradero de la moto -continuó-. Estoy dispuesto a negociar la devolución de mi moto a cambio de plata".

Instagram: eric_moran14

