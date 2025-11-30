Video: Le robaron la moto en Junín pero cree que el ladrón es de Chacabuco

Contacto.
Un vecino de Junín le contó a CHacabuquero que le robaron una moto Motomel S2 150 negra en su ciudad pero le contaron que el ladrón puede ser de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
"El viernes al rededor de las 21:30 me robaron la moto en Junín y me dieron el dato que fue alguien de Chacabuco", comentó.
"Me dieron nombre y apellido pero hasta que no se confirme no lo voy a decir", agregó.
"Dejo mi perfil de Instagram para ver si alguien tiene alguna información del paradero de la moto -continuó-. Estoy dispuesto a negociar la devolución de mi moto a cambio de plata".
Instagram: eric_moran14
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Organizan una marcha por la muerte de un vecino en el Hospital de Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 bajo la lluvia en Chacabuco
- "Quedó tirado con el auto en Chacabuco"
- Rescate en la zona rural de Chacabuco
- Chocó con el frente de una casa de Chacabuco
- El Fútbol de Chacabuco fue afectado por la lluvia
- Agentes de Tránsito labraron infracciones en la noche de Chacabuco
- Video de vecinos de Chacabuco: "Es tremendo lo que vivimos todos los fines de semana
- Robo en una casa quinta de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Auto quedó patinando en el barro en Chacabuco
- Chef de Chacabuco publicó un libro de recetas de alta cocina
- Moto ruidosa en una localidad de Chacabuco
- Vecina lesionada en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Secuestraron motos por maniobras peligrosas y algo más en Chacabuco
- Sancionaron a conductores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario