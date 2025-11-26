Los ganadores del sorteo de Chacabuco para Todos II

Titulares y suplentes
Te llevó a cabo el sorteo de los terrenos del programa Chacabuco para todos II en el Polideportivo Municipal.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Se pusieron en juego 95 terrenos.
Estos fueron los titulares y suplentes:
Cuando haya un emoji al lado del apellido es porque puede estar mal escrito.
Titulares:
María Magdalena Vallejos, Brisa Mailén Ciancio, Brisa Micaela Martínez, Marina Alejandra Correa, Msrina Soledad Garraza, Soledad Belén Martinez, Mollo Ábalos 😫, Giselle Carolina Ibarra, Yanette Milione, Luciano Levatto.
Sabrina Verónica Paz, Fátima Abigail Di Palma, Marcos Alejandro Nievas, María Cecilia Dorbesán, Sofía Herrera. Yesica Soledad Medina, Tamara Mailén Fernández, Ayelén Agazzani, María Lucía Fragale, Lucas Martín Scarabelo 😫.
Melanie Valentina Sosa, Franco Nahuel Morra, Lourdes Catalina Burgos, Ayelén Rocío Farías, Carlos Alberto Jaime, Rosa Vanesa Heredia, Vanesa Soeldad Amaya, Camila Sosa, Viviana Domínguez, María del Rosario Fadel.
Iván Almirón, Roxana Gutiérrez Apasa, María Gisela Fasán, Priscila Belén Garcia, Vanina Tamara Salas, Sofía Díaz, Adriana Lujan Torres 😫, Sofía Belén Franchella, Rocío Colapietro, Andrea Vanesa Leonelli.
Carlos Ezequiel Cieri, Carolina Gabriela Maldonado, Maximiliano Jesús Martinez, Florencia Ivana Machelo, Pablo Adrián Cañete, Emiliano Lujan Chilano, Alejandra Milione, Daniela Maricel Salvatierra, Natalia Vanina Grippa, Nadia Martínez.
Juan Ramón Castellano, Carla Bustos, Abril Yamila Paiva 😫, Candela Scaturro, Antonela Marisol Medina 😫, Ayelén Velarde, Denis Fortunato López, Maria Lucía Sosa 😫, Milagros Colín, Ivana Pérez.
Ulises Ramón Cardascia, Alexis Gabriel Márquez, Estefania Marcela Barreto 😫, Johana Silvia Jaime, Karen Candedo, Estefania Natalia Martínez, Alejandra Daglio, Sheila Geary, Estefany Rosado, Carla Daniela Salerno.
Florencia De Bello, Brian Bustos 😫, Irene Micaela Herrera, Ramón Antonio Leguizamón, Alcides Paniauga Albarenga, Raquel Liliana López, Priscila Luján Espíndola, Natalia Lara, Marisol López Arroyo, Gisele Camila Cardoso.
Yesica Gisela García, Yesica Andrea Santana, Yamile Márquez, Paola Celeste Marceli, Desine Cobos 😫, Micaela Ayelén Figueroa, Sergio Digiáccomo, Macarena Corbacho, Patricia Beatriz Espinoza, Liliana Rosa Villalva.
Santiago Damian Giacomino, Evelín Morales, Ayelén Paredes, Axel Daniel Pérez, Daiana Silvina Scarabelo,
Suplentes:
Carlos Miranda, Lucia Borghetti, Camila Soledad Medina, Manuela Sosa, Evelín Micaela Cardozo, Graciela Lalla 😫, Vanesa Muñoz, Susana Villalva, Manuela González, Priscila Zabala
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Miguel Gil de Chacabuco
- Se supo la cantidad de terrenos que se sortearán en Chacabuco para Todos II
- Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras
- Niña accidentada en Chacabuco
- El.TC 2000 termina el campeonato en Junín
- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II
- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golia participó en la inauguración de un centro de diagnóstico por imágenes en Chacabuco
- Sólo dos puntos de Chacabuco muestran niveles peligrosos de esta sustancia
- Altercado en una plaza de Chacabuco
- Se necesitan dadores de sangre para un joven internado en Chacabuco
- Una vecina dio a conocer un robo en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Golía anunció una consulta popular para quitar las ciclovías de Chacabuco
- 25N en Chacabuco: "Paren de matarnos"
- Dieron a conocer las fotos de los presos fugados de Pergamino
- Resultado del operativo de Tránsito del día
No hay comentarios:
Publicar un comentario