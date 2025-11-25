Golía anunció una consulta popular para quitar las ciclovías de Chacabuco

Cambio.
El intendente de Chacabuco Rubén Darío Golíaanunció esta mañana que se realizará una consulta popular para saber si se mantienen o quitan las ciclovías de la ciudad.
Fue en el discurso de inauguración de la nueva sede de la oficina de licencias de conducir en la calle Reconquista 77.
Sería en marzo.
Golía habló del tema reconociendo que cuando se dirigían al acto de inauguración algunos vecinos objetaron que la nueva sede de licencias de conducir se encontraba en una calle donde había ciclovía lo que dificultaba el estacionamiento de vehículos.
La ciclovías fueron creadas durante el gobierno de Víctor Reynaldo Aiola.
