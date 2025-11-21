Más datos sobre el vecino fallecido en Chacabuco

Detalle.
Ya fue inhumado el vecino que fue encontrado sin vida en su casa en las últimas horas.
La información brindada por Chacabuquero generó mucho interés entre el público de este medio. Se trató de la nota más leída del jueves y generó tráfico en otros sitios web de la ciudad de Chacabuco que la copiaron.
Lo que se supo es lo siguiente: el vecino tenía 67 años, falleció el 19 de noviembre por causas naturales.
No hubo necrológica a pedido de los familiares. Se solicitó no divulgar la identidad porque podría afectar la salud de un familiar cercano que está pasando por un problema de salud.
Guido Di Nápoli
