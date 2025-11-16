Niña atropellada en la ciudad de Chacabuco

Esta tarde. Motocicleta en fuga.
Una niña fue atropellada por una moto que guiaba una menor de edad y estaba escapando de un control de tránsito, esta tarde.
Según testigos la motociclista se había detenido ante los semáforos de Garay y Alfonsín y allí fue abordada por personal de Tránsito que estaba realizando controles dinámicos en la ciudad.
En un momento la adolescente, que tendría 14 años, se escapó a toda velocidad en la moto por la vereda de la plaza Lavalle.
En inmediaciones de la intersección de la avenida con la calle Pringles perdió el control del rodado al pasar por un lugar donde había barro y terminó atropellando a una menor de edad de 9 años que estaba caminando junto a otros familiares.
La accidentada fue trasladada rápidamente a la guardia pediátrica.
La joven motociclista se levantó y se retiró del lugar. Al parecer luego fue ubicada.
