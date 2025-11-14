viernes, 14 de noviembre de 2025

Tránsito en Chacabuco: más licencias retenidas

 


El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer las actividades del día viernes en la ciudad cabecera de partido.



Operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle San Juan y San Martin y Azcuénaga y Liniers donde se retuvieron diez licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco


Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

