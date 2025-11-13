Situaciones violentas en la noche de Chacabuco

Ambulancias requeridas.
Esta noche se registraron situaciones violentas en al menos dos sectores de la ciudad de Chacabuco.
En ambos casos la Policía requirió la Presencia del SAME.
En el barrio de la cancha de River, hubo un problema familiar en una vivienda. Al parecer, un niño de 2 años terminó con un golpe en la cabeza y se pidió que personal médico lo controlará.
Luego de ser revisado, se definió el traslado a la Guardia Pediátrica.
Por otro lado, una mujer fue trasladada en ambulancia desde la estación de trenes. Al parecer, tuvo algún tipo de problema con un tercero de sexo masculino. Este último habría sido demorado tras investigar si tenía una restricción de acercamiento para con la femenina.
