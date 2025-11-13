jueves, 13 de noviembre de 2025

Situaciones violentas en la noche de Chacabuco

 

Ambulancias requeridas.

Esta noche se registraron situaciones violentas en al menos dos sectores de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero

Carnicería El corte perfecto

En ambos casos la Policía requirió la Presencia del SAME.

En el barrio de la cancha de River, hubo un problema familiar en una vivienda. Al parecer, un niño de 2 años terminó con un golpe en la cabeza y se pidió que personal médico lo controlará.

Luego de ser revisado, se definió el traslado a la Guardia Pediátrica.

Por otro lado, una mujer fue trasladada en ambulancia desde la estación de trenes. Al parecer, tuvo algún tipo de problema con un tercero de sexo masculino. Este último habría sido demorado tras investigar si tenía una restricción de acercamiento para con la femenina.

Ipplis noche de las heladerias
Ipplis noche de las Heladerías

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Retuvieron vehículos y sancionaron a un vecino en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Quiere organizar una marcha por lo que le pasó en el Hospital de Chacabuco

- Necrológicas II

- Choque: un motociclista trasladado al Hospital de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Calles de Cucha

- Actividades en la EAC

- Avance del cuneta

- Susto en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Situación de la beba de Chacabuco internada en La Plata




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)