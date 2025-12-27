sábado, 27 de diciembre de 2025

Hallazgo sin vida

 


Esta sábado.

Este sábado se registró el hallazgo sin vida de una mujer de edad avanzada.



Un familiar llamó a la Policía porque la puerta de la vivienda de la mujer estaba cerrada con llave y no respondía.

Posteriormente se dio con el cuerpo de la mujer en el interior del desarma y personal del SAME confirmó el fallecimiento.

Ocurrió en inmediaciones de Rivadavia y Viamonte.


