Esta sábado.
Este sábado se registró el hallazgo sin vida de una mujer de edad avanzada.
Volver a Chacabuquero.
Un familiar llamó a la Policía porque la puerta de la vivienda de la mujer estaba cerrada con llave y no respondía.
Posteriormente se dio con el cuerpo de la mujer en el interior del desarma y personal del SAME confirmó el fallecimiento.
Ocurrió en inmediaciones de Rivadavia y Viamonte.
