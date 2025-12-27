sábado, 27 de diciembre de 2025

Menor accidentado en el acceso a Chacabuco

 

Esta madrugada.

Otro accidente de tránsito se registró esta madrugada. En este caso, ocurrió en el acceso Juan XXIII.



Volver a Chacabuquero.

Un menor de 16 años cayó al pavimento desde una moto. 

Fue trasladado al Hospital en Ambulancia.

Al parecer, el accidentado iba en la moto con otra persona, también de sexo masculino. Se retiró del lugar con el rodado antes de la llegada de la Policía.

Sucedió cerca de la ruta 7.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Choque en la madrugada de Chacabuco

- Una fracción de un premio del Gordo de Navidad se vendió en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Secuestraron gran cantidad de motos en Chacabuco

- Situación violenta en un supermercado de Chacabuco

- Todos los ganadores del sorteo final de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Inquietud por el paradero de unas menores de edad

- "Tomen medidas más serias con los que usan pirotecnia"

- Robo en una propiedad de Chacabuco

- Pedido de un vecino de un barrio de Chacabuco

- Muerte en el extranjero

- Incidentes en distintos sectores de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Salida de bomberos: incendio en la noche de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)