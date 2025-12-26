viernes, 26 de diciembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

 - María Cristina Herrera, 19 de diciembre de 2025

  - Luis Alfredo Lozano, 22 de diciembre de 2025

.



