Choque en Chacabuco

Daños.
Esta madrugada se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en inmediaciones de 9 de Julio y Padre Doglia.
Uno de los vehículos terminó chocando con un árbol.
El otro rodado se dio a la fuga.
El conductor del coche que quedó en el lugar se llama Jorge Ruarte está tratando de ubicar a la otra persona para acordar.el pago de los daños con los seguros. Se trataría de un Peugeot 307 gris.
