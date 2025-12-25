jueves, 25 de diciembre de 2025

Choque en Chacabuco

 


Daños.

Esta madrugada se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.



Ocurrió en inmediaciones de 9 de Julio y Padre Doglia.

Uno de los vehículos terminó chocando con un árbol.

El otro rodado se dio a la fuga.

El conductor del coche que quedó en el lugar se llama Jorge Ruarte está tratando de ubicar a la otra persona para acordar.el pago de los daños con los seguros. Se trataría de un Peugeot 307 gris.


