Que en paz descanse: Ricardo.
- Ricardo Kljenak. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Moreno 703. Sepelio a las 16.30..
.
