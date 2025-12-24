miércoles, 24 de diciembre de 2025

Las 10 notas más leídas del año en Chacabuco

 


Otro año ha pasado y Chacabuquero trató de reflejar en este sitio web las notícias más importantes de Chacabuco.



Los lectores respondieron con mucho mayor interés que años anteriores. Aumentó considerablemente la cantidad de visitas.

Estas fueron las 10 notas más leídas del 2025:

1) Accidente fatal: falleció un joven motociclista 


En una avenida. Participaron un camión y moto. Las identidades de los involucrados.

2) Dos muertes: homicidio y suicidio

Policía Científica Chacabuco Vaca Ferreyra

Ocurrió en una gestoría de la ciudad de Chacabuco.

3) Murió un motociclista en el acceso y otro resultó lesionado


Ocurrió en la mañana de un domingo.

4) Hondo pesar por el fallecimiento de un joven

No hubo funeral. Tenía 21 años.

5) Una vecina es noticia provincial por el éxito de su cobayo

El animal es un influencer en Tik Tok

6) Hallazgo sin vida en una vivienda: Un vecino fallecido que no tuvo Necrológica 

7) Schmidt: "No soy el que embiste"

8) Una mujer se quitó la vida 

9) Hallazgo sin vida en un barrio

10) Empleado de Farmacia es furor en Tik Tok


Muchas gracias a los lectores de Chacabuquero. Feliz Navidad.


