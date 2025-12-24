Las 10 notas más leídas del año en Chacabuco

chacabuquero.com.ar
Otro año ha pasado y Chacabuquero trató de reflejar en este sitio web las notícias más importantes de Chacabuco.
Los lectores respondieron con mucho mayor interés que años anteriores. Aumentó considerablemente la cantidad de visitas.
Estas fueron las 10 notas más leídas del 2025:
1) Accidente fatal: falleció un joven motociclista
En una avenida. Participaron un camión y moto. Las identidades de los involucrados.
2) Dos muertes: homicidio y suicidio
Ocurrió en una gestoría de la ciudad de Chacabuco.
3) Murió un motociclista en el acceso y otro resultó lesionado
Ocurrió en la mañana de un domingo.
4) Hondo pesar por el fallecimiento de un joven
No hubo funeral. Tenía 21 años.
5) Una vecina es noticia provincial por el éxito de su cobayo
El animal es un influencer en Tik Tok
6) Hallazgo sin vida en una vivienda: Un vecino fallecido que no tuvo Necrológica
7) Schmidt: "No soy el que embiste"
9) Hallazgo sin vida en un barrio
10) Empleado de Farmacia es furor en Tik Tok
Muchas gracias a los lectores de Chacabuquero. Feliz Navidad.
