Joven demorado en la noche de Chacabuco

Esta noche.
Un joven de 20 años fue demorado esta noche por la policía en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue trasladado a la Comisaría desde un domicilio particular luego que los agentes de la Fuerza de Seguridad realizaran una serie de averiguaciones, ante un llamado telefónico que alertaba sobre su presencia en el lugar.
Fue acusado de no respetar una medida de no acercamiento a una persona dispuesta por la Justicia.
En el domicilio particular también había una menor de 16 años.
Ocurrió en Inmediaciones de Andes y Mendoza.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Golía realizó un balance del año en Chacabuco
- Finde: Pre Olimpiadas de Asadores en Lincoln y otros concursos particulares
- Violento choque: un bebe fue trasladado al Hospital de Chacabuco
- Ponen fecha para la llegada de un nuevo equipo al Hospital de Chacabuco
- Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista
- Mix: Se cayó una farola - Una serpiente en el patio de una casa
- "¿Me publica la cuadra para ver si la arreglan?"
- Piden ayuda para una familia de Chacabuco
- Rescataron a una mujer embarazada en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Grabó un remolino en los cielos de Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Retuvieron un cuatriciclo y algo más en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Así estará el tiempo en la semana de Navidad en Chacabuco y la zona
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Era de Chacabuco y ganó 250 millones de pesos
- Varios reclamos de vecinos de Chacabuco con y sin foto
- Moto accidentada y secuestrada en Chacabuco
- Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco
- Choque en el acceso a Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario