Le robaron a un vecino de Chacabuco

Este domingo.
Un vecino sufrió un robo este domingo en la ciudad de Chacabuco.
Le sustrajeron una moto Gilera 125 de la casa.
El dueño es el bombero voluntario Joaquín Vera.
Este es la moto:
Ocurrió en inmediaciones de San Martín y Falucho.
