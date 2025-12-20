"Hagan público cómo está nuestro barrio con la lluvia"

Nota pedida.
Hagan público como estamos viviendo en la calle Fuerza Aérea entre Cervantes y Mitre.
Volver a Chacabuquero.
Siempre que llueve entra el agua a nuestras casas les paso fotos y videos ya realizamos 10 reclamos sin respuestas.
Y después en las elecciones publican fotos oficiales diciendo que arreglaron todo:
Firma:
Uriel
