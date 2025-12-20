sábado, 20 de diciembre de 2025

Más datos de la salida de bomberos por un incendio en un vehículo

 

Esta tarde 

La sirena de bomberos voluntarios de Chacabuco fue por un incendio de un camión tipo batea en la ruta 30 camino a Chivilcoy a varios kilómetros de la rotonda de la Spada Rota 



Volver a Chacabuquero.

El fuego alcanzó todo el chasis.

Una persona fue trasladada al Hospital con quemaduras. La llevó un camionero que pasó por el lugar.

Fueron enviadas dos dotaciones de bomberos.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- PO: "Una crisis oculta que el municipio sigue ignorando"

Policiales de Chacabuco:

- Un demorado

- Robo en una casa

- Pelea en el acceso

- Cuatro jóvenes aprobaron el examen de Bombero Voluntario en Chacabuco

- Necrológicas I

- Retuvieron motos y licencia en la noche de Chacabuco

- Situación violenta bajo la lluvia en Chacabuco

- "Hagan público cómo está nuestro barrio con la lluvia"

- Policiales de Chacabuco: Incendio en una vivienda - Accidente de tránsito

Todavía se habla de esto:

- Más menores sin luces pierden sus motos en Chacabuco

- Camión cayó a una cuneta en Chacabuco

- Menores dañinos en un sector de Chacabuco

- Necrológicas I

- Homenaje a un niño de Chacabuco fallecido

- Anunció para los que irán de compras para Navidad y Reyes en Chacabuco

- Salida de bomberos por un incendio en la ciudad de Chacabuco

- Mix: Picadas en la plaza - Búsqueda - Procedimiento policial

- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco

- Retuvieron la moto a un menor y otras infracciones en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)