Vecinas accidentadas en el anochecer de Chacabuco

Dos personas de sexo femenino fueron trasladadas al hospital es la anochecer de este día sábado en la ciudad de Chacabuco.
Sufrieron lesiones en un accidente que se registró en Garay y Fuerza Aérea.
Una de las femeninas iba en moto y llevaba de tiro a otra que circulaba en una bicicleta.
Al pasar por un badén se tocaron y cayeron el pavimento.
