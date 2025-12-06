sábado, 6 de diciembre de 2025

Vecinas accidentadas en el anochecer de Chacabuco

 

Al Hospital.

Dos personas de sexo femenino fueron trasladadas al hospital es la anochecer de este día sábado en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Sufrieron lesiones en un accidente que se registró en Garay y Fuerza Aérea. 

Una de las femeninas iba en moto y llevaba de tiro a otra que circulaba en una bicicleta. 

Al pasar por un badén se tocaron  y cayeron el pavimento.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Cinco demorados en Chacabuco: uno con cocaína

- Accidente en la entrada de Chacabuco

Policiales:

- Adolescente se fue de la casa

- Un internado

- Accidente

- Encienden el Árbol de Navidad de Chacabuco con un show

- Salió del boliche en Chacabuco y no encontró el au

- Bomberos: Vehículo accidentado en la ruta cerca de Chacabuco

- Más datos: Principio de incendio en un departamento en Chacabuco

- "Dejaron un caño roto"

Todavía se habla de esto: 

- "Para que no haya otro Ivy"

- Choque múltiple en Chacabuco

- Vecino de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para terminar de pagar su operación

- Mix:

- Nueva sede.de Envión

- Viaje por el Código

- Nuevos Comercios en la ciudad

- Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas

- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco

- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron a un camionero

- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)