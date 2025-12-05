viernes, 5 de diciembre de 2025

Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana juraron los nuevos integrantes del Consejo escolar de chacabuco los cuales resultaron electos en los últimos comicios provinciales. 



JSe trató de Juan Ignacio Millán, Ignacio Suárez, Liliana Reverberi y Anita Vicente. Todos forman parte de Fuerza Patria.

Liliana Andriola seguirá como presidenta del cuerpo.

El acto se llevó a cabo en la escuela primaria N°1 de Chacabuco y contó con la presencia del intendente municipal Rubén Darío Golía.


