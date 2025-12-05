Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana juraron los nuevos integrantes del Consejo escolar de chacabuco los cuales resultaron electos en los últimos comicios provinciales.
Volver a Chacabuquero.
JSe trató de Juan Ignacio Millán, Ignacio Suárez, Liliana Reverberi y Anita Vicente. Todos forman parte de Fuerza Patria.
Liliana Andriola seguirá como presidenta del cuerpo.
El acto se llevó a cabo en la escuela primaria N°1 de Chacabuco y contó con la presencia del intendente municipal Rubén Darío Golía.
