Tanque de agua dañado en Chacabuco

Madrugada.
Esta mañana se constató la caída de un tanque de agua de 600 litros en una propiedad de la zona céntrica de Chacabuco.
Ocurrió en Padre Doglia entre 12 de febrero y Máximo Gil, en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Chacabuco, donde semanalmente se realizan bailes.
Desde la entidad consideraron que pudo tratarse de un daño deliberado. Según un pintor que está trabajando en el salón de la asociación, que fue quien detectó la caída, encontró en su escalera en un lugar distinto a donde la había dejado.
O sea, según esta teoría alguien entró a la propiedad saltando tapiales, subió al techo usando la escalera del pintor, y empujó el tanque de agua hasta hacerlo caer.
La otra posibilidad es que se haya vencido la base del tanque.
Se dio intervención a la Policía
