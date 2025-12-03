Citaciones del Juzgado de Faltas de Chacabuco

Urgente.
Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de nuestra ciudad, en el horario de 8:30 a 11:00 horas, por motivos que se les comunicarán.
Lista:
Cardozo, Pedro
Garavaglia, Juan Carlos
Morales, Julián Alfredo
Núñez, Lucas
Passotti, Alberto Daniel
Peláez Ibarguren, Delfina
Rano, José Luis
Soria, Elio Martín
Deberán presentarse en forma urgente a fin de regularizar su situación.
