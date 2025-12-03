Sorprende la cantidad de marihuana secuestrada en Chacabuco

Balance anual. Parece Jamaica.
Este miércoles fue publicado un informe que sorprende por la cantidad de marihuana que dice que fue secuestrada por la Policía en Chacabuco a lo largo del 2025.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de una entrevista de La Verdad de Junín con autoridades de la Secretaría de Seguridad de Junín.
Lisandro Benito, quien está al frente de la secretaría, brindó más detalles en comunicación con Grupo La Verdad: “Hasta el 30 de octubre, entre las distintas fuerzas de seguridad, se han secuestrado una gran cantidad de drogas en operativos. Entre cocaína y marihuana, se secuestraron cerca de 150 kilos. También pastillas y polvo de éxtasis y más de 30 armas. Viene siendo un trabajo muy sólido. Gracias a los operativos, este año han caído distribuidores de drogas y 51 narco-kioscos. En Chacabuco se secuestraron casi 100 kilos de marihuana. El narcotráfico es un delito interjurisdiccional”.
Si la cantidad es verdadera da pensar sobre la cifra que alcanzará la marihuana que circula sin ser secuestrada.
Nota: la foto que encabeza esta nota es de una planta de cannabis. La marihuana surge del procesamiento de esta hierba.
