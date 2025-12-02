Mamá de Chacabuco felicita a su hijo por su logro

Nota pedida.
Hoy quiero expresar mi orgullo como mamá al ver a mi hijo Guille cumplir una de sus metas más importantes: lograr su propio local después de veinte años de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Este logro es el resultado de su constancia y su enorme voluntad.
También quiero agradecer y reconocer a tu hermano Diego que siempre caminó a tu lado, acompañándote con amor, apoyo y unión. Verlos juntos es una felicidad para mi corazón. Los felicito y los abrazo con el alma.
Les deseo todo lo mejor y éxitos.
Con todo cariño,
Mami Mirta Ojeda
