martes, 2 de diciembre de 2025

Mamá de Chacabuco felicita a su hijo por su logro

 

Nota pedida.

Hoy quiero expresar mi orgullo como mamá al ver a mi hijo Guille cumplir una de sus metas más importantes: lograr su propio local después de veinte años de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Este logro es el resultado de su constancia y su enorme voluntad.



Volver a Chacabuquero.

También quiero agradecer y reconocer a tu hermano Diego que siempre caminó a tu lado, acompañándote con amor, apoyo y unión. Verlos juntos es una felicidad para mi corazón. Los felicito y los abrazo con el alma.

Les deseo todo lo mejor y éxitos.

Con todo cariño,

Mami Mirta Ojeda


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco

- Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco

- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Cambio en la planta de Ósmosis

- Se descansa .menos

- Fiesta del Arte y el Camp

Todavía se habla de esto:

- Diciembre comenzó con más motos retenidas en Chacabuco

- Joven trasladado al Hospital desde un barrio de Chacabuco

Policiales de Chacabuco:

- Vecino agredido

- Vecina accidentada 

- Detuvieron a una persona por un millonario robo en Chacabuco

- Vecino de Chacabuco necesita 3 millones de pesos para una operación

- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más

- Se retuvieron muchas motos en noviembre en Chacabuco

- Sirena de bomberos de Chacabuco

- Baile del Egresado de Chacabuco: detalles de la edición 2025

- Los descuentos y reintegros de Cuenta DNI para diciembre

- Registro de lluvia de Chacabuco y las localidades

- Susto en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas I

- Organizan una marcha por la muerte de un vecino en el Hospital de Chacabuco


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)