Un mal entendido ante una radio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un confuso hecho ante una radio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Los alumnos de cuarto año del Colegio Nacional habían concurrido a los estudios del medio de comunicación para completar el trabajo final del año.
Iban ingresando por grupos para realizar una audición.
El último grupo dejó cuatro mochilas con pertencias en la vereda e ingresó a la radio. También quedaron allí 4 vasos plásticos con los que habían estado tomando agua los alumnos mientras esperaban.
Un vecino que se dedica al cirujeo pasó poe el lugar y tomó las mochilas y los vasos. Al parecer, intentó preguntar si estaban para llevar o no, pero ante la vorágine del trabajo práctico radial no se le prestó atención.
El vecino se fue del lugar en bicicleta, cargando las mochilas. Otras personas lo vieron.
Al detectar el faltante el responsable de la radio llamó a la Policía y al área de Seguridad, puesto que en la esquina hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad.
Se dio el alerta y se identificó a la persona en cuestión.
Tiempo después las mochilas y los vasos fueron devueltos.
Ocurrió en Dorrego y 9 de Julio.
