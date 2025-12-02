Susto en un paso a nivel de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche el tren de pasajeros proveniente de retiro debió hacer una parada forzosa a la altura de un paso a nivel de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según pudo saber este medio, el maquinista creyó haber arrollado a una persona.
Al parecer se trató de alguien de sexo masculino que estaba parado en las vías y no se retiró hasta último momento.
Tras constatar que no había ocurrido ningún siniestro el tren siguió adelante.
La policía estuvo en el lugar.
Ocurrió en el paso nivel del acceso Hipólito Yrigoyen.
