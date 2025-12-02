martes, 2 de diciembre de 2025

Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco

Madrugada.

Durante la madrugada se registró la búsqueda de un adolescente que se había ausentado del hogar. 



El muchacho de 14 años se había retirado de la casa del barrio La Amistad en bicicleta generando inquietud en sus familiares.

La Policía realizó una búsqueda por la zona y junto con uno de los familiares logró ubicar al menor cuando estaba arribando a la casa de la novia, a varias cuadras de su domicilio.

El joven fue trasladado a la casa.

