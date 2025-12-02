martes, 2 de diciembre de 2025

Incidente en un barrio de Chacabuco

Barrio la ilusión Chacabuco

Esta noche.

Se registró un incidente en un barrio de Chacabuco, esta noche.



Al menos una persona de sexo masculino fue aprehendida.  Se trataría de un joven.

También fue secuestrada una moto.

Según los vecinos, el joven iba en la moto y quiso "colgarla" pero se cayó. Fue justo en el momento en el que pasaba un patrullero por el lugar.

El motociclista se levantó y quiso escapar. Personal de 4 patrulleros lo persiguieron y lo redujeron.

Ocurrió en Inmediaciones de la plazoleta del barrio La Ilusión.


