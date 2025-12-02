Esta noche.
Se registró un incidente en un barrio de Chacabuco, esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Al menos una persona de sexo masculino fue aprehendida. Se trataría de un joven.
También fue secuestrada una moto.
Según los vecinos, el joven iba en la moto y quiso "colgarla" pero se cayó. Fue justo en el momento en el que pasaba un patrullero por el lugar.
El motociclista se levantó y quiso escapar. Personal de 4 patrulleros lo persiguieron y lo redujeron.
Ocurrió en Inmediaciones de la plazoleta del barrio La Ilusión.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Un mal entendido ante una radio de Chacabuco
- Golía recibió a la nueva Fundación del Hospital y presentó un Mundialito
- Video: Aparecieron más videos del robo de la moto y muestran a más ladrones
- Mamá de Chacabuco felicita a su hijo por su logro
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco
- Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco
- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco
- Cambio en la planta de Ósmosis
Todavía se habla de esto:
- Diciembre comenzó con más motos retenidas en Chacabuco
- Joven trasladado al Hospital desde un barrio de Chacabuco
- Detuvieron a una persona por un millonario robo en Chacabuco
- Vecino de Chacabuco necesita 3 millones de pesos para una operación
- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más
- Se retuvieron muchas motos en noviembre en Chacabuco
- Sirena de bomberos de Chacabuco
- Baile del Egresado de Chacabuco: detalles de la edición 2025
- Los descuentos y reintegros de Cuenta DNI para diciembre
- Registro de lluvia de Chacabuco y las localidades
- Susto en la madrugada de Chacabuco
- Organizan una marcha por la muerte de un vecino en el Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario