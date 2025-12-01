Policiales de Chacabuco: Vecino agredido - Vecina accidentada

Breves.
Agredido. Un vecino puso en conocimiento de la Policía que esta tarde, mientras estaba paseando a sus perros, fue agredido por un menor de edad.
El joven se fue antes del arribo del patrullero.
Ocurrió en la plaza General Paz.
Accidentada. Esta tarde una mujer sufrió una lesión en una pierna tras sufrir un accidente de moto.
Fue trasladada al Hospital de manera particular.
Ocurrió en Sarmiento entre Belgrano y Sarmiento.
