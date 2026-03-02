"Los de las motos usan nuestro barrio de baño"

Queja de un vecino de Chacabuco. Compartió un video.
Un vecino de Chacabuco se comunicó con Chacabuquero para quejarse de lo que está ocurriendo en su barrio, principalmente los fines de semana.
Volver a Chacabuquero.
Señala a las personas que circulan en motos ruidosas. "Los de las motos se juntan a hacer sus cosas donde era la fabrica se Gribaudo y vienen a nuestro barrio a usarlo de baño, en las veredas", agregó Obdulio. El vecino vive en la zona del kilómetro 204 de la ruta 7.
Video:
Obdulio compartió un vídeo en el que se puede observar como los motociclistas van y vienen en la madrugada del domingo.
