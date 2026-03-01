Un demorado en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
La Policía demoró esta noche a una persona de sexo masculino esta medianoche.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió luego de un llamado que alertaba sobre una persona amenazante en la misma zona donde esta tarde un vecino resultó herido en un altercado.
Horas antes ya había habido un pedido de auxilio dado que un sujeto se había presentado en una vivienda con un arma blanca. Lo que pasó es que el acusado se había marchado antes de la llegada de la Policía.
Minutos antes de las 24.00 una vecina pidió nuevamente ayuda a la Policía y esta vez si se encontró al sujeto que fue demorado.
Al parecer manipulaba un arma de fuego.
Ocurrió en inmediaciones de Padre Doglia y Guardia Nacional.
