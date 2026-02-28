Motos y licencias retenidas en la noche de Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control montado esta madrugada en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; una de ellas porque su conductor dio positivo en el test de alcoholemia. Se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin casco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Se necesitan dadores de sangre para una vecina internada
- Varios Incidentes en la noche de Chacabuco
- Alcoholizado en movimiento y más infracciones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Bomberos: otro incendio en una vivienda de Chacabuco
- Salida de bomberos: Incendio en Chacabuco
- "Agradecimiento por la rápida respuesta a mí reclamo"
- Pelea en un barrio de Chacabuco
- Menores dañinos en Chacabuco
- Prorrogaron el desastre en Chacabuco
- Olimpiadas de adultos mayores
- Vecino de Chacabuco involucrado en un choque ocurrido en otra ciudad
- "Reclamé ante el Municipio de Chacabuco y recibí una respuesta improcedente"
- Los ganadores del sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco
- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco
- Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario