Mix de Chacabuco: Se suman al paro - Libertarios felices - Vuelve el domo

Breves.
Paro. La Asociación Trabajadores del Estado de Chacabuco anunció que se sumó al paro del lunes 2 de marzo de 2026 contra la reforma laboral. La entidad hizo un llamamiento a sus afiliados del ámbito nacional, provincial y municipal para que se adhieran. Cabe recordar que la medida de fuerza también es respaldada para sindicatos docentes.
Festejo. Los simpatizantes del sector de Juan José Stéfano y Claudia Sosa están festejando. Es porque uno de sus referentes provinciales será una de las cámaras legislativas. Se trata de Gonzalo Cabezas, quien fue elegido para ocupar la vicepresidencia tercera del Senado bonaerense.
Domo. La Escuela de Actividades Culturales informó que el 7 de marzo vuelve a Chacabuco el Domo 360° donde se proyectan películas educativas. Estará en la plaza San Martín desde las 13.00 hasta las 15.00.
FINES. Se abre la inscripción para terminar los estudios secundarios con el Plan FINES en Chacabuco. El único requisito es ser mayor de 18 años. Los interesados deben contar con la siguiente documentación: fotocopias del Documento Nacional de Identidad y la partida de nacimiento, y el certificado de escolaridad. La planilla de inscripción se consigue en el kiosco ubicado en Padre Doglia y 12 de Febrero. Para obtener más información dirigirse a 12 de Febrero 20 desde las 18.00 de lunes a viernes.
