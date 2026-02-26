Se entendieron más luces LED en 2 cuadras de Chacabuco

Acto. Además, impulsan un programa para emprendedores.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó esta noche el acto de encendido de nuevas luminarias LED en dos cuadras de la calle Almafuerte, entre Quintana y Aristóbulo del Valle, en el marco del programa de treinta cuadras del Presupuesto Participativo.
Durante la actividad, el jefe comunal destacó que “en su momento los vecinos se acercaron a realizar los pedidos, tomamos nota y hoy estamos aquí cumpliendo con ustedes”. Asimismo, anunció que el próximo 9 de abril comenzarán las reuniones correspondientes a la nueva edición del programa, con asambleas en los distintos barrios.
En ese sentido, señaló: “Hemos realizado más de 400 cuadras y 30 más con este programa. Ya nos reunimos con la Cooperativa Eléctrica y el área de Obras Públicas, y este año proyectamos realizar unas 150 cuadras más para seguir llegando a cada barrio”.
Golía también remarcó que “cada cuadra tiene un costo de 5.500.000 pesos y no tiene costo para el frentista, porque se realiza con fondos de la tasa TIUS. Hoy se ve que con esta tasa invertimos en obras y servicios, y no se desvía para otros fines como ocurría en otra oportunidad”.
Programa. En el día de hoy, el titular de la Cámara de Comercio, Andrés Capuzzi; el concejal Simón Ochandio; y el jefe de Compras, Fabián Cattaneo, mantuvieron una reunión de trabajo en el marco de la elaboración de un programa municipal destinado a que emprendedores, productores de la economía familiar y demás actores del entramado productivo local de Chacabuco cuenten con representación en las góndolas de los distintos comercios del distrito.
La iniciativa tiene como objetivo fomentar la comercialización y el consumo de productos locales, fortaleciendo el desarrollo del sector y generando nuevas oportunidades para quienes producen en la ciudad. Durante el encuentro, se avanzó en los lineamientos generales del programa, analizando distintas alternativas que permitan impulsar la economía familiar, promover el desarrollo productivo y consolidar el crecimiento del entramado comercial local.
Asimismo, se prevé en los próximos días la realización de reuniones con comerciantes, emprendedores y productores de la economía familiar, con el fin de conocer sus inquietudes, propuestas y aportes. Estos espacios de diálogo permitirán enriquecer y complementar el programa antes de su implementación formal.
