Le robaron a un vecino en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.
A un vecino le sustrajeron una moto Gilera color rojo.
Al parecer, los autores del hecho fueron dos jóvenes que serían menores de edad, los cuales formaban parte de un grupo más grande que estaba activo alrededor de las 3.00 de la mañana.
El rodado se encontraba estacionado en inmediaciones de Miguel Gil y Doctor Terrile, frente a la plaza 5 de Agosto.
El dueño de la moto dio aviso a la Policía.
