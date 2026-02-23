Que en paz descanse: Pedro.
- Pedro Peliche. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Terrible 29.
.
