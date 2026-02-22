domingo, 22 de febrero de 2026

Más motos retenidas en Chacabuco



Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre la actividad desarrollada durante el domingo.



En horas de la madrugada se retuvo una motocicleta su conductor en estado de alcoholemia positivo

También se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente una de las mismas sin luces, en horas de la tarde.


