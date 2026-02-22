Más motos retenidas en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre la actividad desarrollada durante el domingo.
Volver a Chacabuquero.
En horas de la madrugada se retuvo una motocicleta su conductor en estado de alcoholemia positivo
También se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente una de las mismas sin luces, en horas de la tarde.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Fue emitida una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Pasó el aniversario de OHiggins y ahora se vienen los de Castilla y Rawson en Chacabuco
- Probables lluvias y baja de temperatura en el futuro inmediato de Chacabuco
- Se escapó de un control y se escondió en propiedad privada en Chacabuco
- Club de Chacabuco alerta sobre estafas a su nombre
- Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz
Todavía se habla de esto:
- Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta
- Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas
- "¿Para qué pusieron la garita en la plaza?"
- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario